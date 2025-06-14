Сили оборони уразили два об’єкти російського ВПК з виробництва вибухових речовин

В рамках зниження спроможностей противника з виготовлення вибухових речовин та боєприпасів, у ніч на 14 червня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по важливих об’єктах воєнно-промислового комплексу російського агресора.

Зокрема, уражено потужності АТ “ННК”, у Самарській області рф. Це провідне підприємство із виробництва компонентів вибухових речовин, об’єкт ВПК росії. Зафіксовано вибухи та пожежу у районі промислової зони.

Також здійснено вогневе ураження комбінату в Невинномиську (Ставропольський край рф) – одного із ключових виробників базових компонентів для вибухових речовин, боєприпасів та ракетного палива. Підприємство задіяне у забезпеченні збройної агресії рф проти України. Відомо про серію вибухів і роботу протиповітряної оборони противника безпосередньо у районі цілі, зафіксовано займання у промисловій зоні.

Результати ураження уточнюються.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України.

Далі буде!

Слава Україні!

Генеральний штаб ЗСУ