Сили оборони уразили ключові радари окупантів: ліквідовано три «Небо-М» (відео)

У ніч на 2 липня Сили оборони Півдня України провели успішну спеціальну операцію, знищивши одразу три ворожі радіолокаційні станції “Небо-М”.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони Півдня України.

Як розповіли військові, у ніч з 1 на 2 липня 2025 року Сили оборони Півдня України провели блискучу високоточну спеціальну операцію.

“Наші воїни застосували морські дрони та ударні борти “Лазар”, і результат не змусив на себе чекати”, – наголосили в Силах оборони Півдня.

Як стало відомо, завдяки даній операції знищено одразу три надважливі ворожі цілі:

РЛМ-М 55Ж6М “Небо-М” – 1 одиниця

РЛМ-Д 55Ж6М “Небо-М” – 1 одиниця

КУ РЛС 55Ж6М “Небо-М” – 1 одиниця

“Це серйозний удар по системі радіолокаційної розвідки та протиповітряної оборони окупантів! Мінус “очі” ворога, які відстежували небо над нами. Пишаємося майстерністю та відвагою наших захисників! Так тримати!”, – додали військові.