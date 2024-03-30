Сили оборони знищили біля Маріуполя російський ЗРК С-300 та військову техніку

Росіяни шукають українське підпілля.

Сили оборони України уночі 29 березня поцілили у ворожі ЗРК С300 та гусеничну техніку біля тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

“Вчора вночі було дуже спекотно в цьому трикутнику. Чому? тому що тут є декілька тунелів, які русня викоритовує для зберігання техники та БК та ППО. Так от техніки капітально поменшало. Візуально чотири одиниці гусенічної техники, плюс частини С-300. І це лише те, що вдалось зафіксувати “очами””, — пише Андрющенко.

За словами радника, росіяни наразі шукають “навідників”.

“Шукають уламки в машинах, вибухівку, зброю та прискрипливо питають про проукраїнський актив”, — додає він. // LB.ua