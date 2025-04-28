Сили оборони знищили переправу росіян, яку ті звели під час «великоднього перемир’я»

Українські дрони знищили переправу окупаційної армії на Східному напрямку фронту. Її росіяни готували під час так званого “великоднього перемир’я”, щоб штурмувати позиції Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412-й полк Nemesis .

“Росіяни активно використовують цю територію як вузловий центр для перекидання своїх сил на Харківський напрямок і зокрема форсування річки Оскіл. Але їхня логістика знову пішла тріщинами”, – додали в полку безпілотних систем.

Як палала ворожа переправа під влучними пострілами дронів ЗСУ, бійці Nemesis показали на відео.

Окрім того, українські оператори дронів вполювали техніку окупантів. Зокрема, підпалили БМП, важкі вантажівки та інше російське озброєння.

Бійці окремого полку безпілотних систем Nemesis розбомбили ворожу переправу через річку Жеребець в районі Сватового, що на межі Харківської та Луганської областей.

Важлива переправа

Нагадаємо, що 9 квітня воїни 66‑ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго знищили комплекс КРВД – установку для розгортання тимчасових доріг на базі КАМАЗа. Тоді цей знищений комплекс перекрив проїзд через річку Жеребець у Донецькій області, чим унеможливив штурмові дії росіян бронетехнікою.

Тому окупанти вирішили використати час так званого “великоднього перемир’я”, щоб виправити ситуацію. 20 квітня росіяни активно розчищали переправу від решток знищеної техніки, щоб відновити штурми українських позицій. Для зведення нової переправи задіяли понад десять солдатів і спеціалізовану машину.