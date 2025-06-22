Сили оборони знищили російський товарняк з пальним на Запоріжжі (відео)
Українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.
Захисники успішно атакували товарняк російських загарбників – спалили цистерни з пальним, призначеним для ворожої злочинної армії.
Оператори ударних дронів воєнної розвідки атакували цистерни на залізничній ділянці між населеними пунктами Левадне та Молочанськ Запорізької області.
“Чорні стовпи диму та вогню від уражених цистерн із соляркою та іншими паливно-мастильними матеріалами здійнялись до самих небес”, – зазначили в ГУР.