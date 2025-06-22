Сили оборони знищили російський товарняк з пальним на Запоріжжі (відео)

Українські захисники знищили ворожі залізничні цистерни з пальним. Це сталося на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram. Розвідка зазначає, що операція була проведена 22 червня 2025 року. У ній брали участь воїни спецпідрозділу ГУР МО “Кабул 9” у взаємодії з ОСУВ “Хортиця”, ОТУ “Запоріжжя”, підрозділом “Альфа” та групою Держспецзв’язку Next.