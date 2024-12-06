Сирійські повстанці захопили новітню російську радіолокаційну систему «Подлет-К1»

«Подлет-К1» призначений для виявлення повітряних цілей, що летять на малих і дуже малих висотах.

Сирійські повстанці з угрупування «Хайат Тахрір аш-Шам» захопили новітню російську радіолокаційну систему «Подлет-К1».

Про це повідомляє видання The War Zone.

Російська армія прийняла на озброєння «Подлет-К1» у 2015 році. Цю систему можна використовувати разом із зенітно-ракетними системами С-300ПМУ-2 і С-400 великої дальності, доповнюючи їхні власні радари виявлення. Заявлена максимальна дальність виявлення цілей становить 200-300 кілометрів.

Росіяни описують «Подлет-К1» як систему, оптимізовану для виявлення повітряних цілей, що летять на малих і дуже малих висотах. Це робиться за допомогою радіолокаційної антени з фазованою решіткою, яка здатна відстежувати до 200 цілей одночасно.

Просуваючись на південь, сирійські повстанці вже захопили значну кількість військової техніки, у тому числі танки, бойові машини піхоти, ракетні установки та навіть літаки.

🇸🇾 | #Syria: Rebels show abandoned artillery positions of the Syrian army in the area of Sarujah camp in Hama Governorate. At least one 2S3 Akatsiya 152mm SPG, one BM-21 Grad 122mm MRL, and one D-74 122mm towed gun were captured by HTS/affiliated forces. pic.twitter.com/x7PXGUtDVe — Status-6 (Military & Conflict News) (BlueSky too) (@Archer83Able) December 4, 2024

HTS captured a reported HQ for the SAA “Elite” 25th Division in the Armoured Vehicles School, #Hama– including multiple MBT (At least one T-90!), support/transport vehicles, and a Tigr-M IMV. pic.twitter.com/njqoxvyHM1 — Cᴀʟɪʙʀᴇ Oʙsᴄᴜʀᴀ (@CalibreObscura) December 4, 2024

Кілька систем «Подлет-К1» або їх частини знищили Сили оборони України. Одну з них уразив на території РФ безпілотник дальньої дії.