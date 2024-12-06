Сирійські повстанці захопили новітню російську радіолокаційну систему «Подлет-К1»

Published

«Подлет-К1» призначений для виявлення повітряних цілей, що летять на малих і дуже малих висотах.

Сирійські повстанці з угрупування «Хайат Тахрір аш-Шам» захопили новітню російську радіолокаційну систему «Подлет-К1».

Про це повідомляє видання The War Zone.

Російська армія прийняла на озброєння «Подлет-К1» у 2015 році. Цю систему можна використовувати разом із зенітно-ракетними системами С-300ПМУ-2 і С-400 великої дальності, доповнюючи їхні власні радари виявлення. Заявлена максимальна дальність виявлення цілей становить 200-300 кілометрів.

Росіяни описують «Подлет-К1» як систему, оптимізовану для виявлення повітряних цілей, що летять на малих і дуже малих висотах. Це робиться за допомогою радіолокаційної антени з фазованою решіткою, яка здатна відстежувати до 200 цілей одночасно.

Просуваючись на південь, сирійські повстанці вже захопили значну кількість військової техніки, у тому числі танки, бойові машини піхоти, ракетні установки та навіть літаки.

Кілька систем «Подлет-К1» або їх частини знищили Сили оборони України. Одну з них уразив на території РФ безпілотник дальньої дії.

LB.ua
Like

Tags:

You may also like...