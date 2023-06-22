Систематичні ракетні удари по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури України – повідомлено про підозру командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії ЗС РФ

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил російської федерації повідомлено про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, веденні агресивної війни, а також порушенні законів та звичаїв війни (ч. 3 ст. 110; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, з жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир, діючи за попередньою змовою з політичним і військовим керівництвом рф, реалізовував злочинний план спрямований на тероризування цивільного населення України.

Підозрюваний забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії зс рф з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах на всій території України, а також по ключових об’єктах енергетичної системи, які є важливими для життєдіяльної цивільного населення.

Це робилося для залякування цивільного населення, створення умов постійної напруги у суспільстві, щоб змусити керівництво України піти на вигідні для рф територіальні та політичні поступки.

Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до руйнування і знищення об’єктів цивільної і енергетичної системи по всій території України, що потягло енергетичну кризу, а також загибель 61 та поранення 139 цивільних осіб.

Наразі правоохоронці продовжують збирати докази для встановлення осіб із числа військового командування рф і інших осіб, причетних до вчинення цих воєнних злочинів, і притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Офіс Генпрокурора