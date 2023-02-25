Ситуація в Красногорівці на Донеччині: поліція закликає жителів евакуюватися (фото, відео)

Вирва діаметром 20 метрів та глибиною 7 метрів – ось і все, що залишилося від будинку літньої пари після російського авіаудару. Жінку поранило, а чоловіку пощастило. Подружжя жило біля Красногорівки, в селі Максимільянівка.

Ворог намагається просунутися на Мар’їнському напрямку та закидає Красногорівку й навколишні села снарядами. Вчора після чергового влучання загорівся будинок з першого до п’ятого поверху. Останній його мешканець евакуювався два дні тому. Але поруч в інших будинках живуть сім’ї з дітьми.

«На ніч ми у підвалі, а цілий день живемо в квартирі», – розповідає мама сина-дев’ятикласника. Коли є світло, хлопець вчиться онлайн. Гріються за допомогою саморобної печі, оскільки опалення в місті немає. Але буржуйки є далеко не у всіх, люди потерпають від холоду.

«Я проводив бесіди щодо евакуації зі всіма батьками, але залишилися ще родини, які не хочуть виїжджати», – каже поліцейський групи «Білий Янгол» Володимир Райвич.

Правоохоронці доставляють мешканцям продукти, воду, необхідні речі для дітей, а також смаколики. Відвозять хворих до лікарні, надають першу допомогу пораненим на місцях обстрілу.

Але встигнути скрізь навіть «білі янголи» не в змозі. Тож поліція закликає мешканців Красногорівки евакуюватися, поки це є можливим.

Відділ комунікації поліції Донецької області