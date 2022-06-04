Так звані «російські» номери, які продають херсонцям — якась фікція

Про невдалі спроби зареєструвати акаунти пишуть в пабликіах і розповідають херсонці.

Виявилося, що номери дивного оператора «На зв’язку» не ідентифікуються жодною системою, й за їх допомоги неможливо зробити онлайн-реєстрацію. Зокрема, неможливо створити акаунт Google, зареєструватися в соціальних мережах та на інших ресурсах.

Херсонці кажуть, що російські родичі казали їм, що вони без проблем реєстрували на різних онлайн-ресурсах номери операторів РФ, які офіційно працюють в цій країні. Тобто, «На зв’язку» не можна вважати й російським оператором. Це, як кажуть в народі, шарашкіна контора на кшталт «Фенікса» чи «Лугакома», які працюють відповідно в так званих «ДНР» і «ЛНР».

Інакше кажучи, номери сумнівного оператора й сам оператор — якийсь «кустарний» витвір, який не має жодного відношення до сучасного мобільного зв’язку. До того ж якість послуг цього оператора дуже погана: мобільний зв’язок працює з перебоями, мобільного інтернету взагалі немає. Також немає можливості поповнити рахунок. Єдиний спосіб поповнення — російський онлайн-сервіс, який приймає лише карти, випущені банками РФ.

Також херсонці пишуть в пабліках, що на номери оператора «На зв’язку» телефонують якісь люди з російських телефонних номерів й розпитують про життя в Херсоні. Це теж дуже не подобається містянам й насторожує їх. // Мост