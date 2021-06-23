Так званому «заступнику голови адміністрації Луганська» окупаційної адміністрації РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва управління нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту, Луганської обласної прокуратури повідомлено про підозру так званому «заступнику голови адміністрації міста Луганськ» у вчиненні дій, спрямованих на насильницьку зміну, повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, порушення територіальної цілісності і недоторканності України (ч. 1 ст. 109, ч. 2 ст. 110 КК України).

За матеріалами слідства, з 2015 року по теперішній час мешканець Луганська бере участь у діяльності незаконного утвореного органу влади – окупаційної адміністрації РФ в Луганській області. Перебуваючи на займаній посаді, підозрюваний виконує вказівки окупаційної адміністрації РФ з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади України, організовує виконання нікчемних законів, указів та розпоряджень на тимчасово окупованій території.

Наразі так званого «посадовця» оголошено у розшук.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими 3 управління Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Пресслужба Луганської обласної прокуратури