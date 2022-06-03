Таксисту, якого окупанти призначили «начальником», повідомили про підозру за колабораційну діяльність на окупованій території

Після повномасштабного вторгнення росії на територію України правопорушник добровільно зайняв керівну посаду у незаконних органах влади. Розпочато кримінальне провадження.

Працівники Дарницького управління поліції отримали від співробітників Служби безпеки України інформацію про колабораційну діяльність 47-річного чоловіка. Поліцейські встановили, що під час війни російської федерації проти України та наступу на Херсонщину було захоплено приміщення однієї з сільських рад області.

Керівництво та працівники сільради відмовилися від співпраці з окупантами, відтак, окупаційні війська «призначили» головою адміністрації територіальної громади місцевого мешканця, який раніше працював таксистом. Чоловік добровільно обійняв дану посаду та виконував вказівки загарбників.

Враховуючи те, що колаборант знаходиться на тимчасово окупованій території, слідчі Дарницького управління поліції повідомили йому про підозру за допомогою засобів масової інформації. Чоловіка підозрюють у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — добровільне зайняття громадянином України посади пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарчих функцій у незаконних органах влади, створених на тимчасово окупованій території.

Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

Відділ комунікації поліції Києва