Техніка росіян пішла на штурм, але загрузла в болоті і стала мішенню для HIMARS (відео)

Росіяни на фронті здійснили невдалу спробу штурму Сил оборони Володимирівки під час якої втратили техніку і живу силу. Ліквідувати окупантів допоміг ракетний комплекс HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку 33 ОМБР у Facebook.

У бригаді розповіли, що п’ятеро броньованих машин ворога викотилися з боку Новоторецька і спробували здійснити прорив оборони Володимирівки.

“Хоча цього разу погодні умови, на які, вочевидь, так покладалися окупанти, не зіграли їм на користь. Аж 3 машини засіли в болоті так, що десант вилазив прямо у воду”, – йдеться у пресслужбі 33 ОМБР.

Поки це відбувалося, артилерія накрила скупчення живої сили ворога, в тому числі за допомогою HIMARS.

“Покинуту техніку добили розрахунки FPV та важких бомберів – решту одиниць перейняли на себе суміжні підрозділи. А піхота – накивала (ймовірно, мається на увазі “накривала” – ред.), наспівуючи пісні Кобзона”, – додали захисники.

В результаті невдалої спроби прорвати оборону Володимирівки росіяни втратили один бронетранспортер, мотоцикл та четверо солдатів. Ще троє окупантів були поранені.