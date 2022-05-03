Терорист Гіркін зізнався, що Росія за 8 років перетворила Донбас на «заповідник лайна»

Підконтрольний ФСБ терорист Ігор Стрєлков (Гіркін) зізнався, що за вісім років окупації Росія перетворила Донбас на «заповідник лайна».

Про це він розповів у своєму блозі.

«Замість того, щоб там будувати вітрину «русского мира», будували якийсь заповідник лайна, поставивши на чолі патентованих шахраїв, куди далі… і створивши умови, коли люди на Донбасі вже жили гірше, ніж в Росії і набагато гірше, ніж в Україні», — висловився бойовик.

Гіркін додав, що натомість вбиті відомі командири, котрі «справді воювали».

«Їх убили, тому що вони заважали поставити у владі ось це лайно, яке руйнувало квітучий регіон Донбас. Принаймні для України він був квітучим», — уточнив терорист.

За його словами, руйнування, які прийшли услід за росіянами, позначилися й на самих людях.

«Доходи реально впали, влада показала, що весь цей «русский мир» для неї нічого… жодне г***о, яке треба було терміново міняти в 2014 році, … вони всі на своїх місцях. І, як і раніше, блискуче нами керують, просто дивовижно… Ми все це бачимо по «спецоперації», коли тепер обстрілюють Донбас, Російську Федерацію…», — поділився бойовик. // УНІАН