The Times писало, що трампівський Келлог пропонував «поділ» України. Сам він каже, що слова перекрутили

Британське видання The Times повідомляло, що спецпредставник президента США Дональда Трампа в Україні генерал Кіт Келлог запропонував розділити територію України “як Берлін після Другої світової війни”. Сам Келлог каже, що його слова перекрутили.

Джерело: The Times, Кіт Келлог/Х

Що писало The Times

За словами видання, спецпредставник Трампа припустив, що британські та французькі війська могли б взяти під контроль зони на заході країни в рамках “сил заспокоєння”, а російська армія – на окупованому сході. Між ними були б українські війська і демілітаризована зона.

Келлог сказав, що англо-французькі сили на захід від Дніпра “зовсім не будуть провокаційними” для Москви. Він сказав, що Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть забезпечити припинення вогню.

“Ви можете зробити так, щоб це виглядало майже так, як сталося з Берліном після Другої світової війни, коли у вас була російська зона, французька зона, британська зона, американська зона”, – сказав він.

Пізніше він уточнив, що Штати не надаватимуть жодних наземних сил. Він припустив, що вздовж теперішніх ліній контролю на сході створять демілітаризовану зону в близько 30 км.

План генерала щодо того, як перейти від припинення вогню до тривалого мирного врегулювання, передбачає визнання США фактичного контролю Росії над територією, яку вона наразі окупує.

Журналісти вважають, що такі заяви дають одне з найчіткіших уявлень про бачення адміністрацією Дональда Трампа майбутнього України. Вони також є першим припущенням високопосадовця США про те, що річка Дніпро може стати певною демаркаційною лінією в Україні після припинення вогню, хоча Келлог не виступає за передачу Москві будь-яких територій на схід від річки.

Реакція Келлога

Після того, як стаття The Times викликала резонанс, Кіт Келлог відреагував у соцмережах. Він каже, що його слова неправильно протрактували і мова не йде про розподіл України.

“Стаття в The Times спотворює те, що я сказав. Я говорив про сили заспокоєння після припинення вогню на підтримку суверенітету України. Говорячи про розмежування, я мав на увазі райони або зони відповідальності союзницьких сил (без американських військ). Я НЕ мав на увазі поділ України”, – написав Келлог.

Спеціальний посланник президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що найшвидший спосіб досягти припинення вогню в Україні – це підтримати стратегію, яка надасть Росії право на чотири східні області України, які вона намагалася анексувати у 2022 році.

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