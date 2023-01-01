Тільки на Бахмутському напрямку вчора Росія втратила 171 окупанта вбитими, понад 200 – пораненими

Там відбулися 23 бойові зіткнення, ворог завдав 250 ударів.

Окупанти в новорічну ніч намагалися атакувати на декількох напрямках східного фронту. Найзапекліші бої тривають на Бахмутському напрямку – там ворог завдав 250 ударів.

Протягом минулої доби на Бахмутському напрямку відбулися 23 бойові зіткнення, ворог втратив понад 171 людину вбитими і близько 200 пораненими. Про це речник Східного угруповання військ Сергій Череватий повідомив у ефірі телемарафону.

“Вони не змогли прорвати нашу оборону вкотре, не змогли досягти ніяких проміжних цілей”, – зазначив він.

Череватий додав, що переломним моментом, який дозволить пришвидшити перемогу, може стати надання Україні бойових літаків та сучасного потужного озброєння. Це дозволить силам оборони простояти усім мобілізованим силам ворога.

Нагадаємо, за минулу добу сили оборони України ліквідували 760 окупантів. Загальні втрати ворога перевищують 106 000 осіб. // LB.ua