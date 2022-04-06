Тіло ще одного закатованого чоловіка виявили в Боромлі на Сумщині — розпочато слідство

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ під час перебування в с. Боромля Охтирського району катували та вбили чоловіка. Після звільнення селища від російських військ 4 квітня 2022 року його тіло виявили на території підприємства. У загиблого були зав’язані очі, зв’язані руки, на правій нозі — рвані рани. Особа загиблого встановлюється.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчим відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Нацполіції в Сумській області.

Якщо ви стали свідком воєнного РФ, фіксуйте та надсилайте докази: https://warcrimes.gov.ua

Офіс Генпрокурора