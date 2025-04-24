Тіло української журналістки Вікторії Рощиної , вбитої тюремщиками в Росії, повернули в Україну

Тіло журналістки Вікторії Рощиної, яку вбили у російському полоні, повернули в Україну. Про це в інтерв’ю «Цензор. НЕТ» повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Леонід Тимченко.

«Її тіло повернули в межах нещодавньої репатріації наприкінці лютого цього року. За допомогою ДНК-експертизи ідентифікували її особу», – сказав він.

Представник Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими в Україні Петро Яценко 10 жовтня 2024 року повідомив, що українська журналістка Вікторія Рощина, яка зникла безвісти під час поїздки на окуповані території і яку утримували на території Росії, померла в російському полоні.

Росіяни вперше затримали Рощину у Бердянську в березні 2022 року, коли вона писала репортажі для ЗМІ про життя на тимчасово захоплених територіях. Тоді журналістку відпустили, змусивши записати відеозвернення, що претензій до російських військових вона не має. Рощина повернулася на підконтрольну Україні територію, але в липні 2023 року знову поїхала на окуповані Москвою території.

Вікторія Рощина перестала виходити на зв’язок з рідними 3 серпня 2023 року. За словами її батька, 27 липня Рощина вирушила з України до Польщі і мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні. Тоді Володимир Рощин розповів, що українська Служба безпеки підтвердила родині, що Вікторію взяли в полон російські сили.

Вікторія Рощина була авторкою серії репортажів для Радіо Свобода, співпрацювала в 2022 році з Радіо Свобода як фрілансерка. Вона також співпрацювала з «Українською правдою», hromadske, «Українським радіо», «UA:Перший» і «Цензор.нет».