Тортури та примусова паспортизація: в ОВА розповіли про ситуацію на окупованій частині Херсонщини

На Окупованій частині Херсонщини постійно продовжується примусова паспортизація та застосовують тортури до людей, які проукраїнськи налаштовані.

Про це повідомив начальник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков.

«Щодо цивільного населення, там дійсно постійно продовжується паспортизація, постійно застосовують тортури до людей, які проукраїнськи налаштовані, перевірки телефонів, паспортів. Зараз вони не виплачують соцвиплати вже другий місяць й Генічеському та Скадовському районах», – розповів Толоконніков.

Також він повідомив, що дуже погана ситуація з медзакладами, більшість яких переведено на обслуговування поранених окупантів.

«Якщо якісь українці перебувають на стаціонарі, то ліків немає, й лікарів також майже немає. Тобто нормально отримати допомогу медичну немає змоги, й в аптеках дуже завищені ціни на ліки, й погана якість», – сказав Толоконніков. // УНН