Трамп демонструє найпринизливіше підкорення американського президента іноземному ворогу США — Росії — The Hill

Путін використовує Трампа як маріонетку.

У той час, як Америка відзначала День пам’яті 26 травня, Росія здійснила найбільшу за понад три роки повномасштабної війни ракетну та безпілотну атаку на Київ та інші українські міста.

Навмисне націлювання на цивільних осіб у школах, на дитячих майданчиках та в лікарнях додається до довгого списку воєнних злочинів Владіміра Путіна, жоден з яких не спонукав Трампа до посилення санкцій проти Росії та країн, що сприяють її агресії, або до збільшення та прискорення постачання ефективної зброї Україні, пише Джозеф Боско, колишній посадовець Пентагону.

Трамп так і не виконав жодного зі своїх попереджень Росії. Замість цього він пройшов шлях від застереження Путіну кілька тижнів тому: “Владіміре, стоп!” до нинішньої заяви, що російський лідер “збожеволів”. Остання заява Трампа служить або виправданням того, що він сильно помилився в оцінці людини, яку, як він часто стверджує, добре знає і дуже поважає, або, що набагато менш ймовірно, спробою довести, що Путін якимось чином змінив свою сутність.

Трамп не перший президент США, який стверджує, що його обманули Путін і Росія. Джордж В. Буш говорив, що заглянув у очі Путіну і відчув “його душу”. Ще до Путіна Джиммі Картер (39-й президент США) зазначав, що вторгнення в Афганістан у 1979 році різко змінило його ставлення до Росії “більше за останній тиждень, ніж за попередні два з половиною роки”.

Застосування “теорії божевільного”, яку 37-й президент США Річард Ніксон використовував, щоб залякати потенційних противників, змушуючи їх вважати його нелогічним і непередбачуваним, може слугувати виправданням бездіяльності Трампа — не лише щодо вже вчинених Путіним злочинів, а й для виправдання будь-яких майбутніх агресивних дій. Путін майстерно підживлює ці страхи, натякаючи на можливе застосування ядерної зброї.

“Як і Джо Байден до нього, Трамп більше боїться спровокувати Третю світову війну, ніж нібито сам Путін, тому готовий поступитися в конфронтації з, здається, ірраціональним супротивником. Насправді ж Путін не виявляє ознак суїцидальних намірів. Навпаки, його провокативна та ескалаційна поведінка цілком раціональна і ґрунтується на впевненості, що “відповідальні” лідери Вашингтона — Обама, Байден, Трамп — завжди відступлять першими, щоб не допустити виходу ситуації з-під контролю”, — вважає Боско.

Жоден американський президент раніше не підкорявся настільки ганебно іноземному лідеру — та ще й відкритому ворогу США — і не зазнавав такого публічного приниження, як це відбувається у стосунках між Трампом і Путіним. Пояснення дивної і нехарактерної для Америки поведінки Трампа варіюються від спрощених психологічних версій (його захоплення світовими диктаторами) до небезпечної та зловісної теорії “російського агента”, яка припускає, що Путін тримає його під контролем через хабарі чи шантаж.

“Це, безумовно, пояснює їхню “постанову” на тему війни, де Путін вдає, що прагне миру, продовжуючи знищення України, а Трамп робить вигляд, що йому не байдуже. Якщо останнє пояснення ближче до істини, ніж те, що Трамп просто не справляється і його перевищують хитрощі Путіна, тоді весь рух “зробити Америку знову великою” — це величезна підривна завіса для зовсім протилежної мети: послаблення стратегічної та моральної ролі Америки у світі”, — підсумував Боско. // Дзеркало тижня