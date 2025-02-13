Трамп фактично поставив Зеленського перед фактом, що все вже вирішено без нього – Bloomberg

Оглядачка вважає, що найгірший страх президента України справдився.

Ще до того, як президент Володимир Зеленський завтра прибуде на Мюнхенську конференцію з питань безпеки, щоб поновити свої аргументи на захист незалежності України перед США, доля його країни, схоже, була вирішена. За день до телефонної розмови Дональда Трампа з Владіміром Путіним американський лідер прямо сказав, що “Україна може колись стати російською”, пише оглядачка Bloomberg Флавія Краузе-Джексон.

Повною мірою те, що він мав на увазі, стало зрозуміло, коли під час вчорашньої 90-хвилинної розмови обидва президенти надіслали один одному запрошення на зустріч.

“Забудьте про вступ до НАТО чи американські чоботи [присутність американських військових] на українській землі. Україні доведеться поступитися територією, яку Росія почала захоплювати ще у 2014 році. Зеленському повідомили про це майже як про факт. Умови мирного врегулювання узгоджуються за його спиною”, — зазначає Краузе-Джексон.

Крім того, оглядачка стверджує, що пропозиції Трампа щодо критичних мінералів України в обмін на військову допомогу мали мало ваги.

У той час як Трамп пішов на значні поступки ще до початку переговорів, приголомшені європейські союзники зіткнулися з рахунком у 3 трильйони доларів на посилення своєї оборони та відбудову післявоєнної України.

“Гірка іронія полягає в тому, що саме в Мюнхені в 1938 році західні держави вважали, що зможуть стримати нацистську агресію, погодившись на анексію Німеччиною частини Чехословаччини. Дехто бачить відлуння тієї невдалої політики умиротворення і зараз і прогнозує, що Путін продовжуватиме випробовувати східний фланг НАТО на міцність. Критики кажуть, що Європа винна лише в тому, що очікує, що США будуть захищати її до нескінченності”, — пише оглядачка.

Краузе-Джексон також вказує на те що Трамп наголосив на “не дуже високих” рейтингах Зеленського і необхідності проведення виборів, не надто тонко натякнувши, що він хоче, щоб він пішов геть. Це ще одна річ, яка порадувала б Путіна. // Дзеркало тижня