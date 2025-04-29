Трамп каже американцям те, що Путін хоче, щоб вони почули – аналіз Bloomberg

Ексклюзивний аналіз показує, що погляди президента США на війну в Україні дедалі більше збігаються з поглядами Кремля.

Bloomberg використав велику мовну модель для сканування більше ніж 300 публічних заяв Трампа з серпня 2024 року до середини березня, а також понад три тисячі постів у соціальних мережах президента та членів його адміністрації з початку 2025 року. Ця техніка дозволяє порівнювати значення в великих обсягах тексту, навіть якщо конкретне формулювання відрізняється.

Результати, які були перевірені журналістами, показали взаємозв’язок між контактами адміністрації Трампа з Путіним і наступними коментарями, що відображають позиції російського лідера з таких тем, як окупація, прагнення Києва приєднатися до НАТО та політична легітимність президента України Володимира Зеленського.

“Трамп копіює Путіна. Він хоче зблизитися з Путіним”, — сказала Фіона Гілл, яка була головним радником з питань Росії в Раді національної безпеки США під час першого терміну президента.

Трамп прагне укласти бізнес-угоди з Росією, перебудовуючи економічні відносини між ними. І для цього йому потрібно завершити війну в Україні.

В результаті США робили поступки одна за одною Путіну, навіть запропонувавши визнати Крим частиною Росії — вимогу Кремля з моменту окупації Чорноморського півострова в 2014 році, яку попередні адміністрації, включаючи перший термін Трампа, відкинули.

Перша телефонна розмова

Трамп розповів про свій перший публічно анонсований контакт із Путіним після повторного вступу на посаду президента США через Truth Social, зазначивши, що у них відбулася “тривала та надзвичайно продуктивна телефонна розмова”.

Ця розмова відбулася 12 лютого і тримала 90 хвилин. Наступного дня Трамп відкинув можливість вступу України в НАТО і заявив, що прагнення Києва приєднатися до Альянсу стали причиною війни.

Заяви Трампа та Путіна щодо НАТО та України

13 лютого після зустрічі з прем’єром Індії Моді Трамп заявив, що він підтримує ідею, що Україна не повинна вступати до НАТО, вважаючи, що саме бажання України вступити в Альянс стало причиною війни з Росією.

Натомість Путін раніше заявляв, що “було п’ять, тепер шість хвиль розширення НАТО. Вони намагалися перетворити Україну на свою фортецю, “анти-Росію””.

П’ять днів потому Віткофф поїхав до Саудівської Аравії для переговорів із міністром закордонних справ Росії Сєргєм Лавровим. Тим часом Трамп підняв ще одну тему Кремля в своїх заявах для преси, критикуючи воєнний стан, введений у відповідь на російське вторгнення, та називаючи Зеленського “диктатором без виборів”.

Заяви щодо воєнного стану в Україні

18 лютого Трамп розкритикував ситуацію в Україні, зокрема введення воєнного стану та відсутність виборів. Трамп вказав на низький рейтинг президента Зеленського, у якого, на його думку, лише 4% підтримки серед населення.

Цьому передувала позиція Путіна, який заявив 5 липня 2024 року під час пресконференції з Орбаном, що війна і воєнний стан використовуються як інструмент для уникнення проведення виборів в Україні. За словами Путіна, якщо воєнний стан буде скасований, Україна повинна буде провести вибори.

Попри те, що Путін неодноразово заперечував легітимність Зеленського з того часу, як його термін на посаді президента України офіційно закінчився в травні 2024 року, аналіз показує, що Трамп почав підіймати це питання лише після того, як він поговорив з російським лідером.

Заяви щодо легітимності Зеленського

19 лютого Трамп розкритикував Зеленського, називаючи його диктатором через відсутність виборів в Україні під час війни. Він також закликав до швидких дій, вказуючи на погіршення ситуації на фронті.

Позиція Путіна: 14 червня 2024 року під час зустрічі з високопосадовцями Міністерства закордонних справ Путін заявив, що “так само, як у 2014 році, виконавча влада в Україні була узурпована і утримується незаконно. Насправді ми маємо справу з нелегітимним урядом.”

Заяви щодо завершення війни в Україні

19 лютого Трамп заявив, що “Зеленський зробив жахливу роботу”.

“Його країна зруйнована, і мільйони людей загинули без необхідності. Ви не зможете завершити війну, якщо не будете говорити з обома сторонами. Треба говорити. Вони не розмовляли три роки”, — стверджував Трамп.

Натомість Путін у 2024 році перекладав провину за відсутність переговорів на Україну, стверджуючи, що саме Київ відмовляється від діалогу.

Друга зустріч Віткофа з Путіним відбулося 13 березня. Після цієї розмови він дав детальне інтерв’ю Такеру Карлсону, який також брав інтерв’ю в Путіна в лютому 2024 року.

Віткоф сказав Карлсону, що США “воюють з Росією через нашого проксі, Україну”, і що на окупованих територіях України провели “референдуми, де більшість людей вказала, що хоче перебувати під російським правлінням”.

Ці аргументи знову повторюють публічні позиції Путіна, які він неодноразово висловлював, зокрема на саміті БРІКС 18 жовтня.

“НАТО воює з нами, але вони ведуть цю проксі-війни за допомогою українських солдатів”, — сказав Путін журналістам там.

“Ми запитали думку самих людей і провели референдуми. Ми зробили те, що вирішили люди”, — сказав Путін співробітникам Міністерства закордонних справ Росії в червні 2024 року, коли він намагався виправдати незаконну окупацію частин України.

Заяви про оточення українських солдатів

17 березня Трамп заявив, що українські військові оточені росіянами в Курській області.

Цьому передували слова Путіна 14 березня: “Я хотів би сказати, що ми звернули увагу на сьогоднішній заклик президента США, Трампа, щодо збереження життя українських військових, заблокованих російськими силами в зоні вторгнення Курської області.”

Після візиту Віткоффа 14 березня Трамп опублікував допис в Truth Social, в якому він “наполегливо просив” Путіна пощадити тисячі українських солдатів, які, за його словами, були “повністю оточені”.

Насправді ж, як повідомляли у Forbes, оточення ЗСУ в Курській області не було. Вони відступили організовано, хоча й хаотично.

“Хоча Трамп і його команда явно повторюють риторику Путіна, але, як зазначає колишній американський чиновник, невідомо, чи роблять вони це під впливом Кремля, чи рухомі власним бажанням якнайшвидше закінчити війну за будь-яку ціну. При цьому чиновник підкреслив, що Віткофф добре розуміє, хто такий Путін”, — пише Bloomberg.

Заяви щодо “п’яти територій”

Претензії Путіна щодо Криму та чотирьох частково окупованих регіонів півдня та сходу України знову з’явилися в американських ЗМІ після третьої зустрічі Віткоффа з Путіним 11 квітня.

“Ця мирна угода стосується цих так званих п’яти територій“, — сказав Віткофф Fox News.

Цьому передували слова Путіна, який заявив 14 червня 2024 року, що мешканці Херсона та Запоріжжя висловили свою позицію на референдумах, і Херсонська та Запорізька області, а також Донецька та Луганська Народні Республіки увійшли до складу Російської Федерації.

“Не може бути й мови про порушення нашої державної єдності. Воля народу бути з Росією є непорушною”, — повідомив Путін.

Сам Трамп знову підхопив наратив Путіна 14 квітня, коли заявив журналістам в Овальному кабінеті, що Україна розпочала війну, який насправді почався з російського вторгнення.

“Ви не починаєте війну проти когось, хто у 20 разів більший за вас, а потім сподіваєтеся, що люди дадуть вам кілька ракет”, — сказав він, скаржачись на неодноразові прохання Зеленського про зброю.