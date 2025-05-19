Трамп, очевидно, не розуміє, що Путін не готовий припинити військові дії – WSJ

Російський лідер “розквітає щоразу, коли говорить про війну” та сподівається, що Трамп відмовиться від мирної угоди.

Після всіх спекуляцій щодо того, як Владімір Путін відреагує на пропозицію президента України Володимира Зеленського зустрітися для мирних переговорів у Стамбулі, не дивно, що Путін відмовився. Замість цього він відправив делегацію низького рівня.

Неодноразово оголошуючи уряд Зеленського нелегітимним, Путін зробив би величезну поступку , — і виглядав би слабким, — якби зустрівся з Зеленським. Що ще важливіше, зустріч між ними, на яку, як припускав президент Трамп, міг би приїхати й він, не дала б багато чого. Путін насолоджується роллю лідера воєнного часу і сповнений рішучості продовжувати конфлікт доти, доки Україна не буде примушена стати “дружнім” сусідом, зазначає Емі Найт, американська дослідниця радянської та російської історії.

Відповідно до позиції Трампа, що Росія не є агресором у війні в Україні, пропозиція Білого дому щодо припинення конфлікту, розроблена минулого місяця, зробила значні поступки Кремлю, легітимізувавши російську окупацію Криму та надавши Росії всю територію, яку вона здобула з початку війни. План також передбачав поступове скасування економічних санкцій проти Росії, запроваджених у 2014 році, а також обіцянку, що Україна не буде вступати до НАТО. Коли Зеленський відкинув угоду, Трамп звинуватив його в “підбурюванні” і припустив, що проблема в ньому, а не в Путіні.

Трамп почав змінювати свою позицію після смертоносної ракетної та безпілотної атаки Росії на Київ 24 квітня, заявивши, що удари були непотрібними і “дуже невчасними”. Потім, після зустрічі з Зеленським перед похороном Папи Франциска, Трамп поставив під сумнів зацікавленість Путіна в мирній угоді і порушув питання про можливість нових санкцій проти Росії.

“Несподіване підписання угоди про економічне партнерство між США та Україною, оголошене 30 квітня, ще раз підтвердило, що Трамп переходить на більш прихильну позицію щодо України, оскільки він розчарувався у реакції Росії на мирні пропозиції”, — вважає дослідниця.

Крім того, Путін сам запропонував провести прямі переговори з Україною в Стамбулі. Трамп вхопився за пропозицію Путіна, залишивши європейців та українців у розгубленості. Зеленський пішов на ризик і не лише погодився, але й заявив, що буде присутній на зустрічі, поставивши Путіна у скрутне становище.

Трамп, очевидно, не розуміє, що Путін не готовий припинити військові дії. 16 травня в ефірі Fox News він заявив, що “Путін втомився від війни”. Але, як зазначив 13 травня російський коментатор Максим Кац, Путін, схоже, насолоджується конфліктом: “Путін розквітає, коли говорить про війну. Замість старіючого диктатора він постає як військовий лідер, персонаж з якоїсь захопливої стрічки, що відбувається в реальному часі в тривимірному форматі просто навколо нього”.

Путін хоче, щоб Трамп припинив постачання зброї та критично важливих розвідувальних даних в Україну, щоб російські війська змогли вийти за рамки свого повільного наступу і захопити значні ділянки української території. Маючи на увазі цю мету, Путін погоджується на переговори в надії, що Трамп врешті-решт відмовиться від мирного врегулювання.

Як і очікувалося, переговори між російською та українською делегаціями в Стамбулі не досягли прогресу, оскільки росіяни висунули свої звичні максималістські вимоги. Наступного дня Трамп оголосив, що 19 травня він поговорить телефоном з Путіним, а після цього планує зателефонувати Зеленському.

“Трамп повинен чітко дати зрозуміти Путіну, що якщо Росія не погодиться на 30-денне припинення вогню і не відмовиться від своїх вимог, США продовжать надавати Україні військову допомогу, необхідну для захисту від російської агресії”, — підсумувала Найт.

Раніше редакційна колегія газети The Wall Street Journal писала, що Путін вважає, що Трамп покине Україну й полегшить йому завдання з подальшого захоплення української території. Трамп щиро намагається стати посередником у припиненні війни, але чим довше Путін говорить про мир, продовжуючи бойові дії, тим гірше виглядає президент. Трамп не хоче, щоб світ сприймав його як прохача перед Кремлем. // Дзеркало тижня