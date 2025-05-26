Трамп, виявляється, здивований, що його давній приятель-злочинець убиває людей в Україні

Президент США Дональд Трамп відреагував на масовані обстріли України Російською Федерацією. Він заявив, що незадоволений главою Кремля Володимиром Путіним.

Американський лідер сказав, що він не знає, що сталося з диктатором. Ба більше, Трамп заявив, що Путін убиває людей.

“Я не знаю, що, чорт забирай, сталося з Путіним. Я знаю його давно. Ми завжди ладнали. Але він запускає ракети в місті і вбиває людей, і мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін. Він убиває людей. І з цим хлопцем щось сталося, і мені це не подобається”, – сказав президент США.