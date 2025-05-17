Трамп знов «завів шарманку» про «відсутність карт» у Зеленського та «втомленість» свого друга на букву «х»

Політик вірить у готовність Путіна до угоди, а також у “слабку позицію” Зеленського.

Президент США Дональд Трамп заявив, що лише за його участі можливе припинення війни між Росією та Україною, і оголосив про намір зустрітися з Владіміром Путіним. Він наголосив на своїх особистих зв’язках із главою Кремля, висловив переконання, що російський диктатор хоче миру, і додав, що не вважає його перешкодою для завершення бойових дій.

Про це політик сказав в інтерв’ю телеканалу Fox News, повідомляє Дзеркало тижня.

Трамп підкреслив, що мирна угода можлива лише за його посередництва, посилаючись на нібито добрі відносини з Путіним.

“Я завжди відчував, що без мене не може бути укладена угода між Україною та РФ. Але в мене дуже хороші стосунки з Путіним. Я думаю, ми домовимося. Ми повинні зустрітися, і, гадаю, ми заплануємо це”, ‒ сказав американський лідер.

Він також повторив свою тезу про те, що нинішній президент України Володимир Зеленський, на його думку, перебуває у вкрай невигідній позиції, адже протистоїть “величезній, добре озброєній та мотивованій армії”.

“У мене була важка розмова із Зеленським. Чесно кажу ‒ у нього немає карт”, ‒ зазначив Трамп.

Під час інтерв’ю політик відмовився звинувачувати очільника Кремля у затягуванні війни. Навпаки, він заявив, що, на його думку, Путін втомився від затяжного конфлікту й шукає шляхів збереження обличчя.

“Я думаю, що Путін втомився від усього цього. І він виглядає не дуже добре, а йому хочеться виглядати сильним. Не забувайте: він планував завершити це за тиждень. Якби його армія не загрузла в багні, на своїх танках вони були б у Києві за п’ять годин”, ‒ додав Трамп.

Нагадаємо, за інформацією Politico, Зеленський намагається переконати Трампа в тому, що Путін не налаштований на “добросовісні” переговори про мир. Американський лідер хоч і нібито роздратований поведінкою російського диктатора, але все ж поки не демонструє реальної готовності жорстко натиснути на Кремль.