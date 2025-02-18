Трампівські переговорники переживають, щоб умови миру влаштовували і агресора
Війна між Україною і Росією має завершитися на таких умовах, які влаштовуватимуть обидві сторони. У такому разі мир буде довгостроковим.
Як передає РБК-Україна, про це держсекретар США Марко Рубіо заявив журналістам.
“Чи зможемо ми зрештою досягти такого результату, очевидно, залежатиме від готовності кожної зі сторін цього конфлікту погодитися на певні речі”, – додав глава Держдепу США.
За його словами, зустріч між американськими та російськими чиновниками “закладає основу” для майбутніх контактів. Але результат залежатиме від того, чи зможуть сторони не просто брати на себе зобов’язання, а й виконувати їх. І це “вдасться з’ясувати найближчими тижнями”.
“І коли ви говорите про довгострокове і стійке завершення конфлікту, це означає, що воно прийнятне для всіх його учасників. І це, безумовно, охоплює Україну, а також наших партнерів у Європі і, звичайно, російську сторону”, – зазначив держсекретар.
Зустріч у Саудівській Аравії
Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого, у Саудівській Аравії відбулася зустріч між американськими та російськими чиновниками.
Як розповіла представниця Держдепартаменту США Теммі Брюс, під час зустрічі дві сторони домовилися призначити команди для роботи над “припиненням конфлікту в Україні в такий спосіб, щоб це було прийнятним для всіх сторін”.
При цьому ще вчора, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський попереджав, що Україна не визнаватиме результати такої зустрічі, оскільки там питання завершення війни обговорювали без української сторони.