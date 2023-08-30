Травмовані цивільні та пошкоджені будинки внаслідок російської атаки Київщини ракетами і дронами
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, 30 серпня ворог атакував Київщину ракетами та безпілотними літальними апаратами.
За попередніми даними поранення отримали троє людей.
Під час чергової атаки держави-агресора уламки дронів та ракет пошкодили будинки мирних мешканців в різних районах регіону. Вони стали причиною займання житлових будівель, пожежі локалізували силами ДСНС.
Також пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Прокурори Київщини спільно з експертами та слідчими продовжують фіксувати наслідки чергових воєнних злочинів російської армії.