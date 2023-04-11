Трьох російських окупантів засуджено за жорстоке поводження з цивільними під час окупації села Ягідного

Чернігівським апеляційним судом залишено без змін вирок Чернігівського районного суду стосовно трьох військовослужбовців ЗС РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадуємо, що під час окупації села Ягідного обвинувачені, які проходили службу у взводах мінометної батареї 2-ї механізованої бригади військової частини 55115 з дислокацією в місті Кизил Республіки Тива Російської Федерації, жорстоко поводилися з цивільними особами.

Зі зброєю в руках військові РФ насильно вдиралися до будинків мирних мешканців і автоматними чергами хаотично стріляли по приміщеннях, в яких переховувалися люди з дітьми.

Також обвинувачені виводили місцевих мешканців на вулицю при мінусовій температурі та, погрожуючи розстрілами, змушували роздягатися у присутності жінок та дітей. Проявляючи надмірну жорстокість, вони безпричинно застосовували фізичне насилля до потерпілих, завдаючи побоїв автоматичною зброєю.

Окрім того, військові РФ незаконно позбавили волі місцевих мешканців, замкнувши їх на 3 дні у погребі власного домоволодіння, обмеживши їм доступ до води, їжі та свіжого повітря.

За принципової позиції прокурора у кримінальному провадженні у ході розгляду справи судом доведено вину обвинувачених та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Досудове розслідування здійснювалося Управлінням СБУ в Чернігівській області.

Вирок набрав законної сили.

Пресслужба Чернігівської обласної прокуратури