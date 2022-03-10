​Троє російських окупантів дали брифінг в Одесі і стверджують, що "не знали, куди їх відправляють"

Військові попросили пробачення в українського народу та відзначили «дуже хороше ставлення» до них.

Троє полонених військових російської армії, яка атакує Україну, дали брифінг в Одесі. Відео з брифінгу оприлюднила Одеська обласна військова адміністрація.

Полонені росіяни Іван Темний, Роман Радіонов та Іван Головцов розповіли, як та навіщо вони потрапили в нашу країну та просили вибачення перед українцями. Вони стверджують, що до останнього не знали, куди їх відправляють.

Розвідник-гранатометник Іван Темний з Москви каже, що потрапив в Україну з Криму 24 лютого.

«Нам ніхто не казав, що ми маємо здійснювати якісь військові завдання на території України. Нас поставили в колону та за годину до відбуття, коли вже нічого не можна було змінити, нам повідомили, що ми вирушаємо до Нової Каховки», — розповів військовий.

За його словами, в колоні були люди, які хотіли відмовитися йти в Україну. Він також зазначив, що жодних чітких наказів російське керівництво спершу не віддавало, а коли вони опинилися біля Миколаєва, де їх розбили, «будь-які накази в принципі зникли».

«Нас просто кинули. Разом з великою кількістю техніки», — сказав полонений окупант.

Рядовий Роман Радіонов зі Свердловської області зазнаив, що завдання вбивати мирне населення їм спершу не ставили, а лише — брати в полон. Однак, він визнав, що російські окупанти вбивали цивільних та нищили інфраструктуру.

«Завдання вбивати мирне населення перед нами спершу не ставили, лише військових – якщо вони здаються, брати в полон. Так само ми не мали руйнувати цивільну інфраструктуру. Але як виявилось, вже в бою, ми вбивали й цивільних, і знищували будинки. Нічого, що нам спочатку повідомили командири, не виконувалось», – розповів Радіонов.

За його словами, наказ вбивати мирне населення з’явився десь через три дні, коли вони вже знаходилися на Херсонщині.

Командир автомобільної служби 34-ї бригади гірничої бригади збройних сил РФ Іван Головцов з Архангельської області розповів, що керівництво тримало в таємниці, куди військові колони РФ рухаються. Він також наголосив, що якби їм про це сказали — то половина б відмовилась йти на бойові дії в Україну.

«Не підтримую того, що наразі відбувається, бо вмирає велика кількість невинних мирних громадян, дітей, людей похилого віку» – додав російський військовий.

Всі троє окупантів попросили пробачення в українського народу та відзначили «дуже хороше ставлення» до них в Україні після того, як вони здалися ЗСУ. // LB.ua