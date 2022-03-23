«Це – війна»: ведуча звільнилася з російського «Першого каналу» через події в Україні

Жанна Агалакова закликала росіян «не зомбуватися».

Колишня телеведуча і власний кореспондент російського «Першого каналу» у Франції Жанна Агалакова дала прес-конференцію в Парижі і розповіла, що звільнилася через розв’язану війну в Україні.

«Для мене не було питання, чи продовжувати. І не було питання, чи називати те, що відбувається, «миротворчою операцією». Це – війна. Потрібно сказати ясно: це – війна», – заявила вона.

За її словами, заяву на звільнення з «Першого каналу» вона подала 3 березня.

Крім того, екс-ведуча виступила із засудженням пропаганди та закликала росіян «не зомбуватися»:

«Я хочу, щоб мене почули в Росії, я хочу, щоб там навчилися відрізняти пропаганду і шукали інші джерела інформації, я хочу, щоб люди припинили бути зомбованими».

Відомо, що Агалакова пропрацювала на «Першому каналі» 20 років. // УНІАН