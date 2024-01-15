Центр нацспротиву повідомив, як росіяни намагаються приховати втрати на війні
В трьох російських областях отримали термінову вказівку засекретити дані щодо виплат військовим та їхнім сім’ям
Російська влада планує запровадити низку нових обмежень щодо доступу до публічної інформації, щоб приховати масштабні втрати на війні в Україні. Про це повідомив Центр національного спротиву.
«Низка регіональних філій пенсійного фонду РФ, зокрема, в Курській, Брянській, Білгородській областях, вже отримали листи з вказівкою перестати завантажувати до «Единой государственной информационной системы социального обеспечения» інформацію про факти призначення фінансової підтримки та соціальних заходів учасників «сво» та їхніх сімей», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними розвідки США, Росія втратила майже 90% військ, які мала до вторгнення в Україну. Зазначається, що країна-агресорка втратила приголомшливі 87% від загальної кількості сухопутних військ, які вона мала до початку вторгнення в Україну, і дві третини своїх танків. // ГлавкомTweet