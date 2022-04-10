Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку російських фейків та маніпуляцій за 9 квітня
Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 9 квітня.
Список фейків, маніпуляцій та дезінформації:
- Міноборони рф повідомляє, що «главарі українських нацистів» намагалися евакуюватися з Маріуполя, для чого було використано суховантаж «Апачі» під мальтійським прапором. Російський корабель відкрив артилерійський вогонь по судну, внаслідок чого воно спалахнуло». Таким чином, прикриваючись боротьбою з «нацистами», рф виправдовують власні воєнні злочини. Застерігаємо: це – маніпуляція!
- Губернатор російської курської області повідомив, що «українські війська обстріляли з мінометів прикордонний пост в регіоні». Застерігаємо: це – дезінформація!
- Попри те, що українські війська не утримують заручників з числа цивільного населення, міноборони рф стверджує, що «націоналісти в Україні утримують в заручниках як живий щит 6362 іноземних громадян». Застерігаємо: це – фейк! // УНН