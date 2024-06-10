Центр протидії дезінформації прокоментував заяву росіян про «захоплення» села на Сумщині

Керівник центру заявив, що мета вкиду – інформаційна атака.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки і оборони Андрій Коваленко прокоментував російську заяву про нібито захоплення села в Сумській області. За його словами, ворог отримав вогневе ураження, Сили оборони контролюють ситуацію.

Коваленко повідомив, що ситуація в Сумській області не є початком такого наступу, як був у травні в Харківській області. Він запеивнив, що активній дій у прикордонні немає.

“Росіяни спробували промацати оборону в напрямку Рижівки, яка є «супутником» російського Тьоткіно. Активних дій в прикордонні наразі немає. Сили оборони ситуацію контролюють, ворог отримав вогневе ураження. Кадирівці – це інформаційна армія, ставка зроблена на інформаційну компоненту. Порівнювати ситуацію з Харківщиною станом на 08:00 не варто”, – сказав він.

Водночас він наголосив, що загроза дій росіян в прикордонні залишається. // LB.ua