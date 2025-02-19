Центр протидії дезінформації спростував путінську брехню про наступ з Курщини
Російське командування не має сил, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України
Інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.
«Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає», – заявив він.Tweet