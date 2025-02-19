Центр протидії дезінформації спростував путінську брехню про наступ з Курщини

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Російське командування не має сил, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України

Інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

«Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає», – заявив він.

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