Центр протидії дезінформації спростував путінську брехню про наступ з Курщини

Російське командування не має сил, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України

Інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Як зазначив Коваленко, російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) на Курщині спробувала прорватися на територію України, однак була знищена.

«Угруповання військ РФ, які здатні здійснювати широкомасштабний наступ на територію України наразі там немає», – заявив він.