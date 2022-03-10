Цинізму покидьків нема меж: Лавров підтвердив, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у Маріуполі

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим та цілеспрямованим рішенням російських окупантів.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів з очільником українського МЗС Дмитром Кулебою, повідомляє УНН.

«Кілька днів тому на засіданні Ради безпеки ООН російською делегацією були представлені факти про те, що цей пологовий будинок давно захоплений батальйоном «Азов» та іншими радикалами, звідти вигнали всіх породіль, усіх медсестер та взагалі весь персонал», — заявив він.

Очільник російського МЗС визнав, що бачив репортажі з Маріуполя, які показали протилежне – поранених породіль. Однак він вважає їх маніпуляцією, тому що у повідомленнях ЗМІ «не було уваги до іншої сторони».

На гнів усього світу щодо цинічності бомбардування лікарні в МЗС РФ не планують звертати увагу. «Не вперше ми бачимо патетичні зойки з приводу так званих звірств, які здійснюють російські збройні сили», — заявив Лавров.