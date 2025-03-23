Цього тижня улюбленці трампістів випустили по Україні понад 1100 ударних дронів

За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів РФ запустила по Україні.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

«Протягом цієї ночі Росія атакувала Україну, використавши майже 150 ударних дронів. Станом на зараз відомо про десятьох постраждалих, є дитина серед них. У Києві життя трьох людей забрала ця атака, серед них – батько і його п’ятирічна дочка. Вчора в Запоріжжі загинуло троє людей. Родина: тато, мама та 17-річна донька. Мої співчуття рідним і близьким загиблих», – зауважив глава України.

Зеленський додав, що такі атаки – щоденні. Він наголосив, що санкції проти РФ повинні працювати ефективніше.

«За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована», – сказав президент.

Зеленський підсумував: «Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися. Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну».