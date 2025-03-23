Цього тижня улюбленці трампістів випустили по Україні понад 1100 ударних дронів
За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів РФ запустила по Україні.
Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента України Володимира Зеленського.
Зеленський додав, що такі атаки – щоденні. Він наголосив, що санкції проти РФ повинні працювати ефективніше.
«За цей тиждень більш ніж 1580 керованих авіаційних бомб, майже 1100 ударних дронів і 15 ракет різних типів було застосовано проти наших людей. У всій цій зброї є щонайменше 102 тисячі іноземних компонентів. Тому санкції проти російських терористів повинні працювати ефективніше. Кожна схема, що дає їм змогу обходити санкційний режим, має бути ліквідована», – сказав президент.
Зеленський підсумував: «Потрібні нові рішення, новий тиск на Москву, щоб такі удари й ця війна припинилися. Маємо посилювати Україну та нашу армію – більше ППО та реальної допомоги. Я дякую всім партнерам, хто розуміє це й продовжує підтримувати Україну».Tweet