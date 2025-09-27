ЦПД: Росія поширює фейк про нібито підготовку Україною «провокації для початку Третьої світової війни»

Росія намагається виправдати свої злочини.

На тлі інцидентів з дронами у різних державах Європи російська пропаганда поширює фейк про нібито підготовку Україною “провокації для початку Третьої світової війни”.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

“Офіційна представниця мзс росії марія захарова, посилаючись на вигадані “джерела” в угорських медіа, заявила, що Київ начебто готує операцію “під чужим прапором” у Польщі та Румунії. За її словами, для провокації будуть використовуватися “відремонтовані російські дрони “Герань”, — зазначають у ЦПД.

Кремль намагається створити “інформаційне алібі” для своїх злочинів. Подібні заяви можуть бути ознакою підготовки Росією нових провокацій із застосуванням дронів у країнах Європи з подальшими спробами звинуватити у цьому Україну.

Росія намагається залякати європейців “Третьою світовою війною”, дискредитувати Україну перед партнерами по НАТО та зняти з себе відповідальність за власну агресивну поведінку. // LB.ua