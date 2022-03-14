Туповатые российские захватчики хотели сфальсифицировать украинский ноутбук с «целями в Донецке», но погорели на букве Є

Российские государственные СМИ с надрывом сообщили, что их орки якобы захватили ноутбук украинских войск с информацией «о целях ударов «Точкой-У», среди них — Дом правительства, радиотелецентр и военкомат в Донецке». Но поскольку, те кто соорудил этот нелепый фейк не знакомы с украинским языком, то при его производстве не смогли правильно написать украинскую букву «Є», что привело к провалу этой тупой операции.

Так язык иногда помогает разоблачать недолугих русских пропагандистов, которые постоянно «лажают» на подделках еще со времен сбития ими малазийского Боинга.