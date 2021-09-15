Тяжелые наркотики и русские командиры: рассказ боевика, задержанного на Донбассе

Мужчина признался, что хотел бы избавиться от зависимости и начать жизнь сначала.

Боевика Артема Костенко задержали на Донбассе. Его перехватили при попытке пересечь линию разграничения.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС в Facebook.

Мужчина воевал на стороне боевиков «ДНР» с 2016 года. По его словам, он служил механиком-водителем танка в батальоне «Дизель».

При этом он указал, что у него было два командира – один якобы местный, а второй – россиянин.

«Они чувствовали себя там царями», — заявил задержанный, рассказывая о дедовщине со стороны россиян.

Кроме того, он сообщил, что боевики употребляют наркотики и алкоголь.

«Все тяжелые наркотики, которые существуют, я впервые попробовал в этом батальоне», – признался Костенко.

Также задержанный заверил, что никого не убил за время службы и раскаивается в содеянном. Костенко заявил, что хотел бы избавиться от наркозависимости и начать новую жизнь с семьей. // УНИАН