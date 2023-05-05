Типовий російський полонений воювати пішов заради «стабільності» та «можливості просунутися»

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов представив експериментальне перше соціологічне дослідження російських військовополонених, проведене Координаційним штабом у рамках проєкту «Хочу жити».

«Зрозуміти докладніше, хто такий середньостатистичний окупант, який його соціальний портрет, його мотиви. Як він бачить та сприймає світ і реальність. І, врешті-решт, що його насправді спонукає», – зазначив Андрій Юсов та додав, що дослідження було проведено у квітні 2023 року.

Згідно з дослідженням, у бойових діях проти України беруть участь представники практично всіх регіонів росії, а також незаконно мобілізовані на тимчасово окупованих територіях ОРДЛО та Криму та контрактники так званої «народної міліції лнр».

40% опитаних зазначили, що потрапили в полон добровільно, що свідчить про низький моральний дух ворога.

80% російських військовополонених незадоволені наказами свого керівництва, понад 50% стверджують, що у разі відступу командири відступлять, а особовий склад залишать.

Щодо мотивації окупантів, то найбільш сильним чинником, який стимулював їх піти воювати проти України 54,8% полонених росіян назвали «бажання життєвої стабільності», а 35,9% росіян мотивували «можливість просунутися в житті».

Наголошується, що абсолютно не знайшли підтримки у респондентів такі твердження – «бажання помститися за товаришів» та «бажання бути професійним військовим».

60% опитаних, оцінюючи особисті якості своїх командирів за п’ятибальною шкалою, ставлять їм найнижчу оцінку – 1. Оцінку 5 поставили лише 1,3% респондентів.

Тільки 17% російських військовополонених заявили, що були повністю забезпечені боєкомплектом і лише 6% зазначили, що могли розраховувати на підтримку інших підрозділів.

Згідно з дослідженням, основним джерелом інформації в армії росії є розмови з товаришами по службі та дзвінки додому. Ці джерела інформації користуються найбільшою довірою, тоді як телебаченню довіряють лише 20% респондентів.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України