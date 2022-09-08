Тюремні строки отримали двоє кулеметників маріонеточної «лнр», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході
За матеріалами Служби безпеки до реальних строків ув’язнення засуджено двох бойовиків терористичної організації «лнр», які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.
Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку.
Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.
За даними слідства, одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору «мобілізованих» на тимчасово окупованій території регіону.
Там його призначили кулеметником так званого «6 козачого полку народної міліції лнр».
У травні цього року він був взятий в полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.
У ході проведення слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина рф.
Проте співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за:
- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
- ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);
- ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.
Ще одним зрадником виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої «народної міліції лнр».
З початку повномасштабної агресії його призначили кулеметником у складі «2-го армійського корпусу» окупаційних угруповань рф. Там він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.
Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.
Перебуваючи на околицях Сєвєродонецька, зловмисник отримав поранення під час обстрілу багатоповерхівок російськими танками і деякий час перебував у «тилу».
Згодом він знову повернувся на передову. Проте у серпні зрадника було взято в полон разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку.
Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.Tweet