Тюремні строки отримали двоє кулеметників маріонеточної «лнр», які обстрілювали позиції ЗСУ на сході

За матеріалами Служби безпеки до реальних строків ув’язнення засуджено двох бойовиків терористичної організації «лнр», які у складі окупаційних угруповань штурмували українські міста на Луганщині.

Обох зловмисників було взято в полон під час бойових зіткнень на східному напрямку.

Наразі суд призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі терміном 15 та 10 років відповідно.

За даними слідства, одним зі зрадників є місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення добровільно прибув до пункту збору «мобілізованих» на тимчасово окупованій території регіону.

Там його призначили кулеметником так званого «6 козачого полку народної міліції лнр».

У травні цього року він був взятий в полон поблизу селища Катеринівка Попаснянського району.

У ході проведення слідчих дій зловмисник намагався видавати себе за примусово мобілізованого громадянина рф.

Проте співробітники СБУ зібрали беззаперечні докази його вини за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації);

ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Ще одним зрадником виявися раніше засуджений за наркозлочини мешканець Луганщини. У 2021 році він вступив до лав так званої «народної міліції лнр».

З початку повномасштабної агресії його призначили кулеметником у складі «2-го армійського корпусу» окупаційних угруповань рф. Там він воював проти українських військ у районах Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька та Лисичанська.

Потім брав участь у розграбовуванні захоплених підприємств і помешкань місцевих жителів.

Перебуваючи на околицях Сєвєродонецька, зловмисник отримав поранення під час обстрілу багатоповерхівок російськими танками і деякий час перебував у «тилу».

Згодом він знову повернувся на передову. Проте у серпні зрадника було взято в полон разом із сімома іншими учасниками ворожого угруповання під час бойових дій на Бахмутському напрямку.

Суд визнав його винним за двома статтями Кримінального кодексу України.

Служба безпеки України