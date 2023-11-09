Тюремні строки отримали ще 6 бойовиків, які штурмували позиції ЗСУ під Авдіївкою та Бахмутом

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальні терміни ув’язнення отримали ще 6 зрадників, які вступили до окупаційних військ рф та воювали проти України. Серед них – колишні в’язні-кримінальники та бойовики зі штурмових підрозділів міноборони росії під назвою «Шторм Z».

Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час запеклих боїв у районах Авдіївки та Бахмута.

За матеріалами СБУ двом із затриманих суд призначив 12 років тюрми, а чотирьом – 15 років ув’язнення.

Слідчі встановили, що на початку повномасштабного вторгнення рф зловмисники приєднались до підрозділів Південного військового округу збройних сил росії.

Один із засуджених – мешканець Макіївки, який вступив до 113-го стрілецького полку мобілізаційного резерву країни-агресора. В його складі займався облаштуванням блокпостів та інших фортифікаційних споруд у Новій Каховці на Херсонщині.

Згодом його призначили на посаду командира відділення та перекинули на східний фронт для стримування контрнаступальних операцій ЗСУ.

Ще двох бойовиків зарахували на посади стрільців до батальйону «Шторм Z». У складі цього підрозділу вони брали участь в боях на Запорізькому напрямку, а потім на Донеччині.

Четвертий зловмисник написав «заяву на помилування» із окупаційної «Торецької виправної колонії днр» і одразу «записався» до ворожого підрозділу «Восток».

Інший бойовик «мобілізувався» до лав окупантів, де отримав посаду помічника гранатометника. Після проходження «курсу» підготовки його відправили на бойові позиції в район селища Піски під Авдіївкою.

Ще один зрадник підписав контракт з міноборони росії та вступив до рядів 114-ї окремої мотострілецької бригади зс рф, яка залучена до штурму позицій українських військ у Покровському районі Донеччини.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за такими статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1 та 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях);

ч. 2 ст. 260 (участь у не передбачених законом воєнізованих або збройних формуваннях).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Полтавській, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.

Служба безпеки України