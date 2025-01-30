У 2024 році Росія завдала екологічних збитків об’єктам МОУ на суму понад ₴42 млрд.

Зокрема йдеться про забруднення ґрунтів нафтопродуктами внаслідок обстрілів.

Як повідомляє пресслужба відомства, фахівці підрозділів Міністерства оборони України обстежили 61 військовий об’єкт, який зазнав екологічної шкоди внаслідок ракетно-бомбових та артилерійських ударів РФ, та зафіксували такі збитки:

засмічення ґрунтів відходами від руйнування – 40 млрд 260 млн 446 тис. 746 гривень;

забруднення ґрунтів нафтопродуктами – 1 млрд 564 млн 980 тис. 137 гривень;

неорганізовані викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря – 96 млн 850 тис. 34 гривні;

збитки, завдані лісовому фонду – 145 млн 293 тис. 946 гривень.

Матеріали з фіксованими фактами завдання шкоди довкіллю та розрахунки збитків надані Офісу Генерального прокурора для відповідного реагування та долучення до відкритих кримінальних проваджень. // LB.ua