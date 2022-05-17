У Бахмуті після російського обстрілу з-під завалів дістали загиблого і тяжко поранену дитину
Ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх.
Із-під завалів п’ятиповерхівки у Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.
Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Він розповів, що ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх.
«Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали — не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди», — додав очільник Донеччини.
Він закликав жителів області не легковажити небезпекою та евакуйовуватися.
«Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне — зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу — виженуть з нашої землі рашистів», — наголосив Кириленко. // LB.uaTweet