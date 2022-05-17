У Бахмуті після російського обстрілу з-під завалів дістали загиблого і тяжко поранену дитину

Ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх.

Із-під завалів п’ятиповерхівки у Бахмуті рятувальники дістали тяжко поранену 9-річну дитину і щонайменше одну загиблу людину.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Він розповів, що ракетний удар Росії зруйнував конструкції будинку з п’ятого по перший поверх.

«Крім того, у багатоповерхівці зайнялася пожежа, її на даний час вже вдалося приборкати. Рятувальники продовжують розбирати завали — не виключаємо, що під ними можуть перебувати люди», — додав очільник Донеччини.

Він закликав жителів області не легковажити небезпекою та евакуйовуватися.

«Росіяни прийшли на нашу землю нищити й вбивати. Для цивільних зараз головне — зберегти своє життя. А військові зроблять свою справу — виженуть з нашої землі рашистів», — наголосив Кириленко. // LB.ua