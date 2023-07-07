У Бахмуті рашисти фактично у пастці – заступниця міністра оборони України

Українські військові максимально ускладнили пересування ворога у Бахмуті та зробили неможливим вихід з території.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає УНН.

“У самому Бахмуті ворог фактично у пастці. Наші війська максимально ускладнили пересування ворога та унеможливили вихід. Тривають обстріли з обох сторін”, – повідомила Маляр.

Також вона зазначила, що на Бахмутському напрямку на південному секторі відбувається просування на кількох відрізках, протяжність яких перевищує кілометр. На північному секторі ситуація залишається стабільною, бої не призвели до зміни територіальних положень.

Проте, ворог намагається прорвати оборону на Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках.

“Ворог продовжує наступ на Авдіївському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському, Сватівському напрямках. Намагається прорвати нашу оборону. Безуспішно.

Скрізь тривають гарячі бої без зміни положень”, – зазначила Маляр.