У Білорусі запустили флешмоб проти війни: «Під бомби нехай ідуть Лукавого сини» (фото)

Спілка матерів у Білорусі ініціювала акцію проти війни: жінки кладуть іграшки на видноті, супроводжуючи їх своїми поглядами на війну.

Про це повідомляє Союз матерей: «Матері Білорусі проти війни! Щоб показати це, вони кладуть іграшки своїх дітей там, де побачать люди, і пишуть, що вони думають про війну. (…) У Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б’ють і навіть можуть засудити до страти. Тому жінки, які зважилися на цю дивовижну акцію, є для нас прикладом».

Фото з дитячими іграшками закликають до миру.

Одна з мам написала: «Війна вбиває і тих, хто залишився живим».

Інша жінка написала білоруською: «Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!!».

Матері Білорусі закликають людей долучатися до акції по всій країні та показати, що білоруси проти того, щоб вмирали діти.

Щоб діяти максимально безпечно, учасникам рекомендують:

Поруч із іграшками залишати написи, роздруковані на принтері

Залишати іграшки або там, де в цей момент нікого немає, або в під’їздах

Видаляти фотографії відразу після пересилання Спілці матерів.

УП