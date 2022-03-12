У Бородянці «кадирівці» розстріляли 12 поранених росіян, — Центр стратегічних комунікацій

Окупанти, яких розстріляли, чекали на евакуацію, що поїхати на лікування до Білорусі.

«Кадирівці» розстріляли 12 поранених російських військовослужбовців.

Про це повідомив у своєму Facebook Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на дані української розвідки.

Інцидент трапився у тимчасово окупованій Бородянці на Київщині близько 16:00 12 березня.

«Поранені, яких розстріляли, чекали евакуації на лікування до Білорусі. Вони належали до військової частини 06705, що дислокується у місті Борзя Забайкальського краю», — повідомили в ЦСК.

Нагадаємо, ВВС повідомило, що трупи російських військових з України звозять до білоруського Мозиря, де складають їх у морзі поза холодильником, а потім відвозять у невідомому напрямку.

12 березня в Київській області сили оборони впритул розстріляли колону російської бронетехніки — росіяни спрямували до столиці близько трьох десятків танків та БМП, але натрапили на засідку. // LB.ua