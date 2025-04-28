У Брянську дрони атакували одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії (відео)
Завод «Кремній Ел» у Брянській області виробляє електроніку для військових потреб окупантів
У ніч проти 28 квітня невідомі дрони атакували Брянськ. Там прогриміли потужні вибухи. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Зазначимо, що це підприємство вже було атаковане 13 та 24 січня, а також 24 березня.
Defence Express пише, що важливість цього підприємства для військово-промислового комплексу РФ цілком демонструє об’єм інвестицій – з орієнтовно 2010 року по $5,5 млн щорічно. У 2014 році підприємство звітувало, що з 2000 року наростило випуск продукції у вісім разів.