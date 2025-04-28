У Брянську дрони атакували одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії (відео)

Завод «Кремній Ел» у Брянській області виробляє електроніку для військових потреб окупантів

У ніч проти 28 квітня невідомі дрони атакували Брянськ. Там прогриміли потужні вибухи. Про це інформує «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Попередньо, удару було завдано по заводу «Кремній», який виробляє електроніку для військових потреб окупантів.

Зазначимо, що це підприємство вже було атаковане 13 та 24 січня, а також 24 березня.

Завод «Кремній Ел» у Брянській області – одне з найбільших підприємств мікроелектроніки Росії, на якому працює понад 1,7 тисячі осіб. Виробляє напівпровідникові прилади, інтегральні мікросхеми та силові модулі. Виконує велику кількість замовлень від міноборони РФ, зокрема деталі для систем ППО «Панцир» та ракетних комплексів «Іскандер».