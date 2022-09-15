У Бундестазі придумали нову причину відмови Німеччини постачати танки для ЗСУ

Уряд Німеччини відмовився передати танки Україні, оскільки навчання українських військових займе тривалий період часу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву співголови Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля, яке наводить Bild .

За його словами, в даний момент уряд ФРН одностайно не підтримує поставки танків Leopard II в Україну. Клінгбайль зазначив, що підготовка на цій техніці “займає занадто багато часу, щоб мати будь-який ефект на даному етапі війни”.

Також він додав, що українські військові під час тренувань на САУ PzH 2000 самі просили, щоб їх навчання тривало довше, ніж планувалося раніше.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що федеральний уряд не підтримуватиме передачу Україні танків, оскільки подібне рішення рішення про постачання такого озброєння не прийняла ще жодна країна.