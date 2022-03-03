У Чернігові після обстрілів окупантів загорілася нафтобаза (фото, відео)
Снаряд влучив у нафтобазу внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб дизельного пального.
У Чернігові на території ДП «Комбінат Айстра» під час обстрілу окупантів сталося попадання снаряду в нафтобазу.
Про це йдеться у повідомленні ДСНС в соцмережі. Там повідомили, що близько 08:10 по вул. Чудінова снаряд влучив у нафтобазу внаслідок чого сталося загорання резервуарної групи загальною ємністю 5 тис. м куб. дизельного пального.
Наразі чорний дим від пожежі видно по всьому місту.
«Інформація щодо жертв та постраждалих уточнюється», — зазначається в повідомленні.
Від ДСНС до гасіння пожежі залучено 25 осіб та 9 одиниць техніки. // УНІАНTweet