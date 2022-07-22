У держзраді підозрюють жителя Житомирщини, який передавав розвідці РФ дані про розташування стратегічних об‘єктів

За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури, жителю Коростеня повідомлено про підозру у державній зраді (ч. ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік у одній із соцмереж налагодив зв’язок з представником військової розвідки РФ. Він отримав завдання повідомляти місця розташування блок-постів та дислокації військових об’єктів для їх бомбардування.

В середині квітня через застосунок у мобільному телефоні, підозрюваний передав своєму кураторові скріншот із зазначеним місцем знаходження спецоб’єкту та відзвітував, що об’єкт був обстріляний окупантами. Крім цього, він передав інформацію про розташування військової частини, інших важливих об’єктів інфраструктури, що на території Коростенського району.

Під час обшуку за місцем проживання підозрюваного виявлено і вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки, а також також запис інструкцією про спосіб передачі здобутої інформації.

Досудове розслідування здійснює Управління СБУ в Житомирській області.

Офіс Генпрокурора